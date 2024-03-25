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Вице-президент РФС Соловьёв не думает, что УЕФА разрешат юношеским сборным России участвовать в его турнирах в 2024 году

Соловьёв сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году

Спорт

Денис Соловьёв, который занимает должность вице-президента РФС, высказал свои сомнения об участии юношеской сборной РФ в УЕФА. Он сомневается, что Союз даст допуск к своим турнирам участникам из России в 2024 году.

Соловьёв сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году
Фото: flickr.com by rayand is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Соловьёв сказал, что в УЕФА есть те, кто позитивно настроен и готов оказать содействие в допуске юношеской сборной РФ к соревнованиям, но ему кажется, что этого не случится. Он связывает это с тем, что Запад выказывает политику нетерпимости к России, и с действиями МОК. Соловьев сказал, что Александр Дюков, который является президентом РФС, прикладывает все усилия для участия России в УЕФА, но сомневается в успехе.

Напомним, что в сентябре прошлого года в УЕФА допустили сборные России до соревнований между футболистами младше 17 лет. Но уже в октябре это решение отменили. Российские команды должны были участвовать без атрибутики страны и не на её территории. В УЕФА объяснили это тем, что они не нашли техническое решение, которое позволило бы российским спортсменам играть.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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