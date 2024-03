Вице-президент РФС Соловьёв не думает, что УЕФА разрешат юношеским сборным России участвовать в его турнирах в 2024 году

Денис Соловьёв, который занимает должность вице-президента РФС, высказал свои сомнения об участии юношеской сборной РФ в УЕФА. Он сомневается, что Союз даст допуск к своим турнирам участникам из России в 2024 году.

