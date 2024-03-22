Журова призвала не спешить с отбором россиян на ОИ: "Посмотрим, что вы ещё придумаете"

Депутат Журова предложила не торопиться с ответом МОК насчёт участия россиян в Олимпиаде

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мнению депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой, России не следует прямо сейчас принимать решение о участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

Фото: Соцсети Светланы Журовой

Журова предлагает отложить это решение до последнего момента, чтобы избежать новых изменений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Депутат напомнила, что МОК очень не стабилен в своих правилах и лучше не поддаваться на их требования. Она также указывает на возможность заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно отсутствия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, которого теоретически можно ожидать вплоть до начала Олимпиады.

"А давайте-ка мы как минимум за месяц до Игр посмотрим, что вы ещё придумаете. Подождем до последнего, ещё есть время, поверьте. Может, ещё Макрон выйдет с каким-нибудь заявлением, что ни одного русского в Париже не будет. Пусть они сами нервничают и волнуются, что нарушили права спортсменов", — сказала Журова в разговоре с Радио 1.

Журова отмечает, что на данный момент уже понятно, что сильнейшие российские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях, а их число будет ограничено. Она сомневается в возможности найти достойных спортсменов для участия в Олимпиаде и предупреждает о высоком уровне требований, которым эти спортсмены должны будут соответствовать. Олимпийские игры в Париже запланированы на 26 июля.

РОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ УСТРОИЛИ ОЛИМПИАДЕ БОЙКОТ! Почему Спортсмены Отказались Выступать В Париже!?