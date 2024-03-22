Евгений Плющенко призвал российских спортсменов не бойкотировать Олимпиаду в Париже

Евгений Плющенко: российским спортсменам не надо бойкотировать Олимпийские игры

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам не стоит бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Париже.

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"Надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие", — сказал известный спортсмен. Его слова передают "Аргументы и факты".

Два года назад Международный олимпийский комитет обратился к спортивным федерациям стран мира и порекомендовал им не допускать спортсменов РФ и Белоруссии к любым соревнованиям. Но позднее МОК решил все же разрешить России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.