Евгений Плющенко призвал российских спортсменов не бойкотировать Олимпиаду в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам не стоит бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Париже.
"Надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие", — сказал известный спортсмен. Его слова передают "Аргументы и факты".
Два года назад Международный олимпийский комитет обратился к спортивным федерациям стран мира и порекомендовал им не допускать спортсменов РФ и Белоруссии к любым соревнованиям. Но позднее МОК решил все же разрешить России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.
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