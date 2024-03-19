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Татьяна Тарасова прокомментировала призыв МОК к отказу от участия в Играх Дружбы в РФ

Тренер Тарасова считает, что в МОК сошли с ума, призывая атлетов отказаться от Игр Дружбы в РФ

1:43
Спорт

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о призыве Международного Олимпийского комитета (МОК) отказаться от участия в Играх дружбы, и выразила свою негодование по этому поводу.

Тренер Тарасова считает, что в МОК сошли с ума, призывая атлетов отказаться от Игр Дружбы в РФ
Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тарасова отметила, что отношение к МОК со стороны России всегда было уважительным, однако она считает, что такая организация не должна призывать страны отказываться от спортивных соревнований.

Тарасова выразила свои сомнения и непонимание в отношении таких действий МОК, а также выразила уверенность, что такой призыв вызывает неприятные и отрицательные ассоциации. Она подчеркнула, что олимпийский комитет должен выполнять свою основную задачу — поощрять и поддерживать участие спортсменов в соревнованиях, а не препятствовать этому.

Тарасова также отметила, что подобное поведение МОК вызывает у нее чувство неподобающего и стыда.

"Это вообще первый раз за мою долгую жизнь, когда я подобное слышу, никогда такого не было. Я думаю, что они с ума сошли и белены объелись, как у нас говорят. Их отвращению к нашей стране нет предела. Это непозволительно такой организации, как Международный олимпийский комитет, говорить такую дрянь", — возмутилась Тарасова в разговоре с "Матч ТВ".

Тренер выразила мнение, что такое негативное отношение МОК к России неприемлемо. Заслуженная тренер СССР по фигурному катанию также отметила, что организация должна призывать спортсменов к участию, а не искажать этот принцип, как это делает МОК в данном случае.

Тарасова добавила, что МОК в данном случае поступает грязно, как "какая-то босяцкая организация", которая желает изолировать российских спортсменов навсегда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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