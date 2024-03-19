МОК заявил, что Россия демонстрирует "неуважение к честности соревнований", и призвал отказаться от участия в Играх дружбы в РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) обвинили Россию в "политизации спорта" и призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
"Олимпийское движение осуждает инициативы по политизации спорта, в частности, создание Правительством РФ политизированных спортивных мероприятий", — говорится в релизе.
По мнению МОК, Россия демонстрирует "полное неуважение" к мировым антидопинговым стандартам и принципам честности соревнований.
Ранее глава МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственности за действия политиков.
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