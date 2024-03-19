Томас Бах высказался о том, что спортсмены не должны отвечать за действия правительства

Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета (МОК), в интервью Le Monde высказался по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он выступил против дискриминации по национальному признаку и заявил, что спортсмены не могут отвечать за действия своего правительства, если сами его не поддерживают.
"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет — они должны иметь те же права, что и другие".
Томас Бах сожалеет о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года со стороны российских атлетов. Однако он умалчивает о причинах подобного шага. Ранее было принято решение о допуске российских спортсменов на олимпиаду при соблюдении ряда условий.
Во-первых, российские спортсмены будут выступать без флага и гимна, в нейтральном статусе, во-вторых, не будут допущены российские команды, в-третьих, не будут допущены спортсмены из армейских спортивных объединений, и, наконец, каждый участник игр от России должен будет в письменном виде осудить СВО и внешнюю политику России.
Российские спортсмены считают эти условия неприемлемыми и готовятся к бойкоту Олимпийских игр. Требования МОК нарушают устав самой же этой организации, в которой прописано, что политические взгляды спортсменов не должны быть поводом для их дискриминации.
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