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Томас Бах высказался о том, что спортсмены не должны отвечать за действия правительства

Глава МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за политику своего правительства

1:30
Спорт

Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета (МОК), в интервью Le Monde высказался по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он выступил против дискриминации по национальному признаку и заявил, что спортсмены не могут отвечать за действия своего правительства, если сами его не поддерживают.

Глава МОК заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за политику своего правительства
Фото: Self-photographed by Manfred E. Fritsche is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет — они должны иметь те же права, что и другие".

Томас Бах сожалеет о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года со стороны российских атлетов. Однако он умалчивает о причинах подобного шага. Ранее было принято решение о допуске российских спортсменов на олимпиаду при соблюдении ряда условий.

Во-первых, российские спортсмены будут выступать без флага и гимна, в нейтральном статусе, во-вторых, не будут допущены российские команды, в-третьих, не будут допущены спортсмены из армейских спортивных объединений, и, наконец, каждый участник игр от России должен будет в письменном виде осудить СВО и внешнюю политику России.

Российские спортсмены считают эти условия неприемлемыми и готовятся к бойкоту Олимпийских игр. Требования МОК нарушают устав самой же этой организации, в которой прописано, что политические взгляды спортсменов не должны быть поводом для их дискриминации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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