Руководство КХЛ "Авангард" приняли решение расторгнуть контракт с главным тренером Михаилом Кравцом

Кравец покинул пост главного тренера "Авангарда"

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Во вторник, 19 марта, омский хоккейный клуб "Авангард" принял решение расторгнуть контракт с ведущим тренером команды Михаилом Кравцом. На его место временно назначили Сергея Звягина.

Фото: wikimedia.org by Крылов Иван is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Напомним, что в понедельник, 18 марта, команда "Авангард" из города Омск проиграла с разгромным счетом 0:7 х/к "Локомотив".

Кравец рассказывает, что был расстроен проигрышем команды. Он хотел вернуть команду на игры в Омск, но руководство приняло решение, что они разрывают с ним контракт.

Бывший тренер "Авангарда" сказал, что у него нет никаких претензий ни к команде, ни к руководству, ни к клубу в целом. Он благодарен им за опыт и за те 2 года, что ему удалось поработать у них. А также пожелал удачи команде в предстоящих играх.