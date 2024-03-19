Что это за упражнение — азиатские приседания, как их делать и какую пользу они могут принести

Итак, что такое азиатские приседания? Это поза глубокого приседания, в которой вам нужно довести тазовые кости до лодыжек. В азиатских странах это распространено по культурным и практическим причинам. Там глубокие приседания считаются позами для отдыха и часто заменяют положение сидя на стульях или стоя. Многие азиаты могут удерживать это положение в течении длительного времени, даже не вспотев.
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Основы азиатских приседаний.
Азиатские приседания, как правило, требуют большой подвижности коленей, бедер и лодыжек, поскольку это многосегментарная поза. Как делать это упражнение?
Начните с положения стоя, расставив ноги чуть больше, чем расстояние между плечами. Немного разведите пальцы ног.
Прижмите свое тело к полу, одновременно сгибая колени и бедра. Держите вес тела сбалансированным по средней линии ступней, чтобы избежать раскачивания тела взад-вперед.
Постарайтесь подтянуть бедра до самых лодыжек, сохраняя верхнюю часть туловища прямой, а пятки прижатыми к земле.
Вы можете положить руки на колени.
Задержитесь в указанном выше положении на несколько минут и расслабьте мышцы.
Почему вы не можете делать азиатские приседания?
Недостаточная подвижность. Для правильного выполнения этого упражнения требуется высокий уровень подвижности лодыжек и бедер.
Отсутствие практики. Низкая выносливость может не позволить вам достаточно долго удерживать эту позу.
Преимущества азиатских приседаний.
Укрепление мышц. Это упражнение воздействует на мышцы, а не на суставы и лодыжки. Также оно может помочь справиться с болью в пояснице и снизить нагрузку на кости и суставы.
Улучшает осанку. А также поможет нарастить силу тела наряду с улучшением гибкости.
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