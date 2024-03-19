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Что это за упражнение — азиатские приседания, как их делать и какую пользу они могут принести

Что такое азиатские приседания? Основы и преимущества

2:01
Спорт

Итак, что такое азиатские приседания? Это поза глубокого приседания, в которой вам нужно довести тазовые кости до лодыжек. В азиатских странах это распространено по культурным и практическим причинам. Там глубокие приседания считаются позами для отдыха и часто заменяют положение сидя на стульях или стоя. Многие азиаты могут удерживать это положение в течении длительного времени, даже не вспотев.

Что такое азиатские приседания? Основы и преимущества
Фото: flickr.com by Em Bhoo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основы азиатских приседаний.

Азиатские приседания, как правило, требуют большой подвижности коленей, бедер и лодыжек, поскольку это многосегментарная поза. Как делать это упражнение?

  • Начните с положения стоя, расставив ноги чуть больше, чем расстояние между плечами. Немного разведите пальцы ног.
  • Прижмите свое тело к полу, одновременно сгибая колени и бедра. Держите вес тела сбалансированным по средней линии ступней, чтобы избежать раскачивания тела взад-вперед.
  • Постарайтесь подтянуть бедра до самых лодыжек, сохраняя верхнюю часть туловища прямой, а пятки прижатыми к земле.
  • Вы можете положить руки на колени.
  • Задержитесь в указанном выше положении на несколько минут и расслабьте мышцы.

Почему вы не можете делать азиатские приседания?

  1. Недостаточная подвижность. Для правильного выполнения этого упражнения требуется высокий уровень подвижности лодыжек и бедер.
  2. Отсутствие практики. Низкая выносливость может не позволить вам достаточно долго удерживать эту позу.

Преимущества азиатских приседаний.

  • Укрепление мышц. Это упражнение воздействует на мышцы, а не на суставы и лодыжки. Также оно может помочь справиться с болью в пояснице и снизить нагрузку на кости и суставы.
  • Улучшает осанку. А также поможет нарастить силу тела наряду с улучшением гибкости.
  • Улучшение процесса пищеварения.
  • Полезно для беременных женщин.
  • Снижает вероятность заболеть остеоартрозом тазобедренного сустава.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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