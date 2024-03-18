Ориньо сравнил футбол в Бразилии и России, обратив внимание на различие между ними

Игрок московского ФК "Родина" рассказал об основном различии российского и бразильского футбола

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский защитник "Родины" Ориньо поделился своим мнением о различиях между бразильским и российским футболом.

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Спортсмен отметил, что, несмотря на схожую интенсивность, матчи в российской и бразильской лигах различаются по стилю игры.

Ориньо подчеркнул, что в России больше акцент делается на физическую борьбу и силовую составляющую, в то время как в Бразилии важными являются техника и индивидуальные навыки игроков.

"Могу ли сравнить футбол в России и Бразилии? Конечно, тут футбол такой же интенсивный, как в Бразилии. Но тут очень много борьбы, физически непростые матчи… Там у нас футбол более заточен на технику. Здесь борьбы больше, чем в Бразилии", — сказал Ориньо, слова которого передаёт "Матч ТВ".

Футболист напомнил, что в Бразилии он был игроком важных местных клубов, в частности, "Флуминенсе" и "Сантоса", где больше внимания уделялось именно технической составляющей.

После успешного выступления за "Динамо" в Минске, Ориньо перешел в "Родину" во время зимнего трансферного окна сезона 2023/2024.