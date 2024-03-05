Форвард "Зенита" Артур сообщил, в чём главное отличие российского футбола от зарубежного

В своей первой игре за "Зенит" Артур Гимарайнс, новый нападающий команды, описал основные особенности российского футбола, с которыми ему пришлось лично столкнуться.
Спортсмен выделил контактность игры и роль судейских решений в Российской Премьер-Лиге.
Гимарайнс выразил свою радость дебютом в официальном матче за "Зенит". Большое внимание он уделил контактности игры. По его мнению, множество нарушений остаются без внимания арбитров.
"Очень рад дебюту за "Зенит" в официальной игре. Самая большая разница, которая бросилась в глаза в первой игре, это контактность футбола. Далеко не все нарушения фиксируются арбитром, но это добавляет накала и градуса борьбы. К этому просто нужно привыкать", — сказал Артур в беседе с "Чемпионатом.
Футболист признал, что потребуется время, чтобы привыкнуть к такому стилю игры.
Гимарайнс также отметил сложности, с которыми он столкнулся в первых матчах. Легионеру ещё предстоит освоить ритм и понять уровень соперников. Тем не менее, он, по его признанию, быстро адаптируется и наблюдает хороший прогресс в своей адаптации к новой команде и лиге.
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