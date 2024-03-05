Форвард "Зенита" Артур сообщил, в чём главное отличие российского футбола от зарубежного

Новый игрок "Зенита" Артур рассказал, какие две черты российского футбола добавляют накала борьбе

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

В своей первой игре за "Зенит" Артур Гимарайнс, новый нападающий команды, описал основные особенности российского футбола, с которыми ему пришлось лично столкнуться.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Спортсмен выделил контактность игры и роль судейских решений в Российской Премьер-Лиге.

Гимарайнс выразил свою радость дебютом в официальном матче за "Зенит". Большое внимание он уделил контактности игры. По его мнению, множество нарушений остаются без внимания арбитров.

"Очень рад дебюту за "Зенит" в официальной игре. Самая большая разница, которая бросилась в глаза в первой игре, это контактность футбола. Далеко не все нарушения фиксируются арбитром, но это добавляет накала и градуса борьбы. К этому просто нужно привыкать", — сказал Артур в беседе с "Чемпионатом.

Футболист признал, что потребуется время, чтобы привыкнуть к такому стилю игры.

Гимарайнс также отметил сложности, с которыми он столкнулся в первых матчах. Легионеру ещё предстоит освоить ритм и понять уровень соперников. Тем не менее, он, по его признанию, быстро адаптируется и наблюдает хороший прогресс в своей адаптации к новой команде и лиге.