Худеем к лету без изнуряющих диет и долгих тренировок: фитнес-тренер Джей Ментус рекомендует

Похудение без усилий: советы фитнес-тренера Джея Ментуса

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Готовь сани летом, а фигуру к лету — весной. Стоит позаботиться об эффективных упражнениях для достижения идеальных форм к наступающему отпуску.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Американский фитнес-тренер Джей Ментус дал совет людям, которым необходимо сбросить лишний вес, но нет времени или сил для полноценных тренировок в спортзале.

По данным ETNT, сертифицированный личный тренер Джей Ментус рекомендовал носить кроссовки в качестве единственного необходимого снаряжения.

По словам эксперта, силовая ходьба считается лучшим упражнением для похудения из-за её отсутствия локации и удобства. Это упражнение номер один для похудения без посещения спортзала. Нет необходимости ходить в спортзал, но при этом можно эффективно похудеть.

Специалист заявил, что ходьба

не изнашивает организм физически,

позволяет быстро восстановить силы

и заниматься ежедневными физическими упражнениями.

Более того, ходьба помогает поддерживать одинаковую частоту сердечных сокращений и сжигать жир, который является основным источником энергии.