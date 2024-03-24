Готовь сани летом, а фигуру к лету — весной. Стоит позаботиться об эффективных упражнениях для достижения идеальных форм к наступающему отпуску.
Американский фитнес-тренер Джей Ментус дал совет людям, которым необходимо сбросить лишний вес, но нет времени или сил для полноценных тренировок в спортзале.
По данным ETNT, сертифицированный личный тренер Джей Ментус рекомендовал носить кроссовки в качестве единственного необходимого снаряжения.
По словам эксперта, силовая ходьба считается лучшим упражнением для похудения из-за её отсутствия локации и удобства. Это упражнение номер один для похудения без посещения спортзала. Нет необходимости ходить в спортзал, но при этом можно эффективно похудеть.
Специалист заявил, что ходьба
Более того, ходьба помогает поддерживать одинаковую частоту сердечных сокращений и сжигать жир, который является основным источником энергии.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.