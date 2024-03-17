О чём обязательно нужно помнить тем, у кого сидячая работа

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Три простых правила для тех, у кого сидячая работа в офисе или дома

2:59
Спорт

Если у вас сидячая работа, вам обязательно нужно использовать даже малейшую возможность для того, чтобы лишний раз подвигаться. Об этих простых, но жизненно важных моментах напоминает style.rbc.ru.

Три простых правила для тех, у кого сидячая работа в офисе или дома
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Регулярно вставайте со стула, чтобы активизировать свое тело и улучшить работу. В течение рабочего дня найдите время для движения: пройдитесь по офису, посмотрите в окно или сделайте небольшую прогулку на свежем воздухе.

Вы можете говорить по телефону стоя или решать рабочие вопросы на улице в тёплое время года вместо душных переговорных комнат. Предложите своим коллегам прогуляться вместе.

Также предпочтительно использовать лестницы вместо лифта и заменить отправку электронных писем к коллегам на личный разговор, если это возможно.

Если вы работаете из дома, рассмотрите возможность использования фитбола вместо обычного стула или работайте за столом стоя. Это поможет повысить энергию, улучшить координацию и снизить вред от длительного сидения.

2. Не обедайте за компьютером. Рабочее место не предназначено для еды. Если вы приносите обед из дома, попробуйте перекусить на кухне. Если это невозможно, прогуляйтесь до ближайшего кафе вместо того, чтобы покупать еду в автомате или употреблять фастфуд.

Причин тому несколько: вредные бактерии часто обитают на офисном столе, за компьютером мы едим больше, чем без него, тем самым лишаем мозг и тело заслуженного отдыха. Перекусывая вдали от своего рабочего места, вы сможете расслабиться, активизировать кровообращение и общаться с коллегами в непринужденной обстановке. Вернувшись к работе после такого обеда, вы будете готовы к новым вызовам.

3. Оптимизируйте рабочую позу. Многие люди неправильно сидят за компьютером, что может привести к проблемам со спиной, шеей и плечами.

Чтобы избежать таких проблем, следите за правильной рабочей позой. Сидите прямо с опорой на спинку стула, согните ноги под прямым углом и поставьте их на пол. Ваши руки должны быть согнуты под углом примерно 90 градусов и опираться на стол. Голову держите прямо, а глаза на уровне верхней кромки монитора.

Регулярно делайте короткие перерывы для разминки и упражнений. Также рекомендуется использовать ортопедические стулья и столы для поддержания правильной рабочей позы.

Обеспечьте правильное освещение. Плохое освещение может вызывать усталость и напряжение глаз. Установите настольную лампу или направленный свет, чтобы обеспечить достаточное освещение рабочей зоны. Если возможно, работайте у окна для получения естественного света.

Помимо этого, регулярно делайте перерывы, чтобы растянуться, размяться и отдохнуть от работы за компьютером. Применение всех этих рекомендаций поможет сохранить ваше здоровье и повысить эффективность работы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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