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Как сидячая работа влияет на здоровье: советы эксперта по уменьшению риска смерти

Экспертное мнение: как избежать риска смерти при сидячем образе жизни

1:04
Здоровье

Риск смерти возрастает при сидячей работе и малоподвижном образе жизни, предупреждает эндокринолог Зухра Павлова. Она отмечает, что даже занятия спортом не могут полностью компенсировать негативные последствия.

Экспертное мнение: как избежать риска смерти при сидячем образе жизни
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По данным нового исследования, длительное сидение оказывает серьезное воздействие на здоровье. Организм подвергается сокращению мышц, нарушается кровообращение и метаболизм глюкозы. Даже интенсивные физические упражнения не могут полностью устранить этот вред, подтверждает врач. В результате восьмилетнего наблюдения эксперты выяснили, что риск смерти увеличивается на 30% при продолжительном сидении. И даже активное физическое движение после работы или посещение тренажерного зала не уменьшают этот риск.

Зухра Павлова подчеркивает, что важно регулярно вставать из-за стола. Согласно ее мнению, человеку следует вставать не реже, чем каждые 20 минут, и проводить вставания не менее одной минуты. При этом даже краткая разминка оказывает большую пользу.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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