Как сидячая работа влияет на здоровье: советы эксперта по уменьшению риска смерти

Риск смерти возрастает при сидячей работе и малоподвижном образе жизни, предупреждает эндокринолог Зухра Павлова. Она отмечает, что даже занятия спортом не могут полностью компенсировать негативные последствия.
По данным нового исследования, длительное сидение оказывает серьезное воздействие на здоровье. Организм подвергается сокращению мышц, нарушается кровообращение и метаболизм глюкозы. Даже интенсивные физические упражнения не могут полностью устранить этот вред, подтверждает врач. В результате восьмилетнего наблюдения эксперты выяснили, что риск смерти увеличивается на 30% при продолжительном сидении. И даже активное физическое движение после работы или посещение тренажерного зала не уменьшают этот риск.
Зухра Павлова подчеркивает, что важно регулярно вставать из-за стола. Согласно ее мнению, человеку следует вставать не реже, чем каждые 20 минут, и проводить вставания не менее одной минуты. При этом даже краткая разминка оказывает большую пользу.
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