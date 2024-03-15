Как сидячая работа влияет на здоровье: советы эксперта по уменьшению риска смерти

Экспертное мнение: как избежать риска смерти при сидячем образе жизни

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Риск смерти возрастает при сидячей работе и малоподвижном образе жизни, предупреждает эндокринолог Зухра Павлова. Она отмечает, что даже занятия спортом не могут полностью компенсировать негативные последствия.

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По данным нового исследования, длительное сидение оказывает серьезное воздействие на здоровье. Организм подвергается сокращению мышц, нарушается кровообращение и метаболизм глюкозы. Даже интенсивные физические упражнения не могут полностью устранить этот вред, подтверждает врач. В результате восьмилетнего наблюдения эксперты выяснили, что риск смерти увеличивается на 30% при продолжительном сидении. И даже активное физическое движение после работы или посещение тренажерного зала не уменьшают этот риск.

Зухра Павлова подчеркивает, что важно регулярно вставать из-за стола. Согласно ее мнению, человеку следует вставать не реже, чем каждые 20 минут, и проводить вставания не менее одной минуты. При этом даже краткая разминка оказывает большую пользу.