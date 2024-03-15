Стало известно, сколько должна длиться ежедневная тренировка при сидячей работе

Учёные рассказали, сколько в день необходимо двигаться тем, у кого сидячая работа

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

В результате исследования, проведенного учеными из университета Сиднея и опубликованного в журнале "British Journal of Sports Medicine", было обнаружено, что определённая длительность физической активности может помочь снизить вред, наносимый 10-часовой сидячей работой.

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Информационное агентство "ФедералПресс", ссылаясь на результаты исследования британских специалистов, сообщило о том, что тренировка продолжительностью 30-40 минут может значительно уменьшить риски, связанные с длительным сидением.

Учёные основательно проанализировали данные 45 000 участников и выяснили, что люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, рискуют столкнуться с преждевременной смертью. Однако, интенсивная физическая активность в течение 30-40 минут в день способствовала снижению вероятности возникновения различных осложнений.

Следующим этапом исследования будет определение безопасного времени, которое человек может проводить в сидячем положении, чтобы не нанести вреда своему здоровью. Это будет полезной информацией для тех, кто работает в офисе или имеет сидячий образ жизни, чтобы они могли принимать осознанные решения о поддержании своего здоровья.