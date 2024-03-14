Фитнес-инструкторы развеивают мифы о тренировках

Три мифа о тренировках

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Мы живем в эпоху, когда дезинформация является частью нашей повседневной жизни. Поэту на просторах интернета много всяких советов, которые "могут изменить вашу жизнь" или "быстро скинуть лишний вес". Так или иначе, мы решили помочь вам и разоблачить некоторые из этих мифов.

Фото: flickr.com by Brisbane City Council is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Миф 1. Физические упражнения важнее правильного питания.

Питание не менее важно, чем физические упражнения, для поддержания вашего здоровья в целом. И ваша диета также играет ключевую роль в достижении ваших целей в тренажерном зале. Игнорирование правильного питания может поставить под угрозу эффективность тренировок и вызвать переутомление. Ваше питание должно быть сбалансированным и дополнять то, что вы делаете в тренажерном зале, иначе оно просто не сработает. Вам нужно принимать во внимание то, что происходит внутри вашего тела.

Например, если вашей целью является наращивание мышечной массы, вам следует сосредоточиться на ежедневном потреблении достаточного количества белка. Если ваша цель — повысить выносливость, вам необходимо обеспечить подпитку своего организма углеводами.

Миф 2. "Если это работает у них, то сработает и у меня".

Многие люди думают, что тренировка, которая помогла кому-то сбросить лишний вес, поможет и им. Но это не так. Важно искать то, что лучше всего подходит именно вам, когда дело доходит до диеты и физических упражнений.

Телосложение людей по-разному реагирует на одно и то же упражнение, и правильная программа упражнений отличается у разных людей. Так что не переживайте, если ваши результаты не совпадают с результатами вашего знакомого. Какие бы тренировки он ни хвалил, возможно, они просто не подходят для вашего тела.

Миф 3. Пропускать восстановление не так уж плохо.

После интенсивной тренировки все, что вам хочется сделать, это расслабиться, но пропускать восстановление после тренировки — плохая идея. Ведь предоставление вашему телу времени на восстановление сил после тренировки важно для предотвращения травм и восстановления мышц.

Не уверены, как выглядит эффективное восстановление? Растяжка — это всегда хорошее начало, а также рекомендуем взбивание пены, массаж, увлажнение или компрессию.