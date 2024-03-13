Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу

Сколько минимум нужно проходить пешком в день

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ходьба стала очень популярным видом физической активности, и это не удивительно. Она безопасна, легка для начала и оказывает положительное влияние на здоровье, подчёркивает ilovesupersport.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Регулярная ходьба имеет множество преимуществ, таких как:

нормализация уровня холестерина,

укрепление костей,

снижение кровяного давления,

предотвращение набора веса,

повышение энергии,

повышение выносливости организма.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует, чтобы взрослые люди тратили на физическую активность средней интенсивности не менее 30 минут в день, или примерно 2,5 часа в неделю. Например, можно ходить в быстром темпе около 3,2 км, то есть со средней скоростью 6,5 км/ч.

Если такой темп кажется слишком высоким, можно выбрать более комфортный темп.

Все эти рекомендации помогут вам поддерживать активный образ жизни и добиться здоровья и благополучия. Ходьба — простой и доступный способ поддерживать свою физическую форму и улучшать свое здоровье.