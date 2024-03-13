Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу

Ходьба стала очень популярным видом физической активности, и это не удивительно. Она безопасна, легка для начала и оказывает положительное влияние на здоровье, подчёркивает ilovesupersport.ru.
Регулярная ходьба имеет множество преимуществ, таких как:
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует, чтобы взрослые люди тратили на физическую активность средней интенсивности не менее 30 минут в день, или примерно 2,5 часа в неделю. Например, можно ходить в быстром темпе около 3,2 км, то есть со средней скоростью 6,5 км/ч.
Если такой темп кажется слишком высоким, можно выбрать более комфортный темп.
Все эти рекомендации помогут вам поддерживать активный образ жизни и добиться здоровья и благополучия. Ходьба — простой и доступный способ поддерживать свою физическую форму и улучшать свое здоровье.
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