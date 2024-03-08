Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно очищать кисти для макияжа: советы и инструкция
ВСУ терпит крах на линии соприкосновения
Собака равная быку
В трамвае в Барнауле девушки-подростки напали на женщину и избили ее
В сети появился трейлер фильма "Аркадия" с Николасом Кейджем
Россияне возмутились возможным возвращением Яны Трояновой*
Рассказываем о том, как ухаживать за шелковицей
Картофельное пюре с тремя видами сыра: по-настоящему праздничный гарнир
NYT: союз между США и Украиной дает трещину
Жизнь в движении: преимущества и недостатки прогулок на свежем воздухе и ходьбы на беговой дорожке

Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?

2:58
Спорт

Знание того, чем ходьба по беговой дорожке может сравниться с прогулкой на свежем воздухе, поможет вам определиться, как вы проедете время. Давайте разберемся в преимуществах и недостатках прогулки на улице.

Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?
Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License

Преимущества прогулок на свежем воздухе:

  • Работа мышц, равновесие и координация. Ходьба по неровной поверхности и в сложных условиях, создает уникальные вызовы, которые повышают координацию, мышечную силу, равновесие и качество жизни, помогая развивать моторику, что предотвратить падения в последние годы.
  • Психические, эмоциональные и когнитивные эффекты. Пребывание на свежем воздухе, особенно в окружении зелени или воды (пруд, озеро, река) снижает уровень стресса, повышает настроение и память, уменьшает беспокойство, усиливает чувство спокойствия, а также дает вашему мозгу столь необходимый перерыв.
  • Способ пообщаться с окружением или друзьями. Вместо встречи за чашечкой кофе или ланчем встретиться с друзьями в парке или на ближайшем пляже. Воздействие солнечного света. Солнечный свет стимулирует выработку витамина D в организме, который имеет множество преимуществ для здоровья.

Недостатки прогулок на свежем воздухе

Отсутствие тротуаров, гололед или плохая погода может здорово помешать прогулке на улице. Кроме того, зимой, когда ночи длинные, а днем темнеет рано, прогулка на свежем воздухе может быть опасной.

В таких случаях лучше воспользоваться беговой дорожкой. Она является удобной альтернативой прогулкам на свежем воздухе.

Преимущества ходьбы по беговой дорожке

  • Удобство и доступность. Когда более холодная, мрачная или дождливая погода угрожает вашей прогулке, беговая дорожка приходит на помощь.
    Контроль тренировки. Преимущество беговых дорожек в том, что они обеспечивают больший контроль и отслеживание скорости и могут измерять изменения с течением времени.
  • Полезно для суставов. Новые беговые дорожки, как правило, оснащены технологией амортизации. Итак, если у вас скрипят суставы, вам может показаться, что ходить по беговой дорожке удобнее, чем на улице.

Недостатки ходьбы по беговой дорожке

  • Очевидно, что, не наслаждаясь природными видами, будь то на пляже, по соседству или на тропинках, вы упускаете преимущества, которые может дать только улица (они написаны выше).
  • Вам также может быть довольно скучно. На беговая дорожка через некоторое время может стать монотонной.
  • Кроме того вам, вероятно, придется "работать усерднее", чтобы достичь тех же результатов, что и при ходьбе на свежем воздухе.

Что же выбрать?

Выбрать между беговой дорожкой и улицей сложно. Но, учитывая все вышеперечисленные преимущества и недостатки, вы должны выбрать сами, что для вас лучше. Главное — двигаться, а не сидеть на месте.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
В ЕС скоро будут воевать из-за воды. Отобрать её у РФ не удалось

В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры. 

Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия
Нагиев не смог вести вокальное шоу "Голос", так как дал согласие на участие в других проектах
Лидер группы "АукцЫон" Сергей Рогожин рассказал, почему Дмитрий Нагиев ушел с Первого канала
"Я два года кормила бессовестного менеджера". Разгневанные клиенты "Сбера" требуют расторгнуть полис "Семейный актив"
Черная дыра размером с Меркурий внутри Солнца, обнаружить которую не представляется возможным: астрономы объяснили реальность такой гипотезы
В Тернах добиваются остатки "Азова"*, ВСУ заявили о критическом положении в Красном Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Это растение может играть разнообразные роли. Рассказываем о зверобое
Рыба будет попадать на ваш крючок намного чаще: в Швеции изобрели инновационное устройство для более точного размещения приманки в воде
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
Посадите этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт
Последние материалы
Джигурда заявил, что бойцы СВО относятся снисходительно к поступкам и словам Пугачевой
В Турции ведутся переговоры по вопросу поставок газа из Туркмении
Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?
ЛДПР выступила с предложением о расширении особого порядка для поступления в ВУЗ
Работники страхования оказались самыми щедрыми в выборе подарков на 8 марта
Блогер Maddyson прокомментировал отсутствие русского дубляжа в S.T.A.L.K.E.R.
Бессараб заявила, что с 1 апреля пенсия будет повышена почти 4 миллионам россиян
Анна Семенович показала свой образ с челкой
Прохор Шаляпин поздравил женщин с 8 марта: миллион алых роз
Почему кот все метит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников