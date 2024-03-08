Жизнь в движении: преимущества и недостатки прогулок на свежем воздухе и ходьбы на беговой дорожке

Как ходьба на беговой дорожке сравнивается с прогулкой на улице?

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Знание того, чем ходьба по беговой дорожке может сравниться с прогулкой на свежем воздухе, поможет вам определиться, как вы проедете время. Давайте разберемся в преимуществах и недостатках прогулки на улице.

Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License

Преимущества прогулок на свежем воздухе:

Работа мышц, равновесие и координация. Ходьба по неровной поверхности и в сложных условиях, создает уникальные вызовы, которые повышают координацию, мышечную силу, равновесие и качество жизни, помогая развивать моторику, что предотвратить падения в последние годы.

Психические, эмоциональные и когнитивные эффекты. Пребывание на свежем воздухе, особенно в окружении зелени или воды (пруд, озеро, река) снижает уровень стресса, повышает настроение и память, уменьшает беспокойство, усиливает чувство спокойствия, а также дает вашему мозгу столь необходимый перерыв.

Способ пообщаться с окружением или друзьями. Вместо встречи за чашечкой кофе или ланчем встретиться с друзьями в парке или на ближайшем пляже. Воздействие солнечного света. Солнечный свет стимулирует выработку витамина D в организме, который имеет множество преимуществ для здоровья.

Недостатки прогулок на свежем воздухе

Отсутствие тротуаров, гололед или плохая погода может здорово помешать прогулке на улице. Кроме того, зимой, когда ночи длинные, а днем темнеет рано, прогулка на свежем воздухе может быть опасной.

В таких случаях лучше воспользоваться беговой дорожкой. Она является удобной альтернативой прогулкам на свежем воздухе.

Преимущества ходьбы по беговой дорожке

Удобство и доступность. Когда более холодная, мрачная или дождливая погода угрожает вашей прогулке, беговая дорожка приходит на помощь.

Контроль тренировки. Преимущество беговых дорожек в том, что они обеспечивают больший контроль и отслеживание скорости и могут измерять изменения с течением времени.

Контроль тренировки. Преимущество беговых дорожек в том, что они обеспечивают больший контроль и отслеживание скорости и могут измерять изменения с течением времени. Полезно для суставов. Новые беговые дорожки, как правило, оснащены технологией амортизации. Итак, если у вас скрипят суставы, вам может показаться, что ходить по беговой дорожке удобнее, чем на улице.

Недостатки ходьбы по беговой дорожке

Очевидно, что, не наслаждаясь природными видами, будь то на пляже, по соседству или на тропинках, вы упускаете преимущества, которые может дать только улица (они написаны выше).

Вам также может быть довольно скучно. На беговая дорожка через некоторое время может стать монотонной.

Кроме того вам, вероятно, придется "работать усерднее", чтобы достичь тех же результатов, что и при ходьбе на свежем воздухе.

Что же выбрать?

Выбрать между беговой дорожкой и улицей сложно. Но, учитывая все вышеперечисленные преимущества и недостатки, вы должны выбрать сами, что для вас лучше. Главное — двигаться, а не сидеть на месте.