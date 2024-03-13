Руслан Фатахов установил два новых мировых рекорда по отжиманиям на брусьях

Руслан Фатахов, который учится в одном из университетов Удмуртии, вновь попал в книгу мировых рекордов. Студент получил сертификаты за отжимания на брусьях. Известно, что это не первые мировые рекорды молодого человека.
Свой первый рекорд он поставил также благодаря отжиманиям на брусьях. Тогда он использовал дополнительный вес в 45,4 кг и сделав 57 отжиманий за 60 секунд.
Второй раз Фатахов угодил в книгу мировых рекордов, отжимаясь на брусьях с добавочным весом 18,2 кг и сделав почти сотню повторений за минуту.
На данный момент Фатахов записан в книге рекордов Гиннесса 9 раз.
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