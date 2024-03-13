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Руслан Фатахов установил два новых мировых рекорда по отжиманиям на брусьях

Студент из Удмуртии установил два рекорда Гиннесса

0:46
Спорт

Руслан Фатахов, который учится в одном из университетов Удмуртии, вновь попал в книгу мировых рекордов. Студент получил сертификаты за отжимания на брусьях. Известно, что это не первые мировые рекорды молодого человека.

Студент из Удмуртии установил два рекорда Гиннесса
Фото: wikimedia.org by Whowhooh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Свой первый рекорд он поставил также благодаря отжиманиям на брусьях. Тогда он использовал дополнительный вес в 45,4 кг и сделав 57 отжиманий за 60 секунд.

Второй раз Фатахов угодил в книгу мировых рекордов, отжимаясь на брусьях с добавочным весом 18,2 кг и сделав почти сотню повторений за минуту.

На данный момент Фатахов записан в книге рекордов Гиннесса 9 раз.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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