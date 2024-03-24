Начните освоение спорта с прогулки, и вы не пожалеете о потраченном на неё времени

Интересные факты о похудении при занятии ходьбой

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ходьба имеет множество преимуществ для здоровья. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает уровень энергии, улучшает настроение и снижает стресс.

Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, она доступна практически каждому человеку, не требует специального оборудования и может быть легко включена в ежедневную рутину.

Так что если вам нужно сжечь калории и избавиться от лишних килограммов, просто начните ходить больше.

Попробуйте поставить цель совершать хотя бы 10 тысяч шагов в день. И помните, что каждый шаг делает вас ближе к здоровью и долголетию!