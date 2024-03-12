В оргкомитете по лыжным гонкам назвали недовольство Губерниева "искусственным нагнетанием" обстановки

В оргкомитете ЧР по лыжным гонкам заверили, что никто не запрещал заселять Губерниева в дом у стадиона

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Оргкомитет чемпионата России по лыжным гонкам опроверг информацию о запрете на проживание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в доме на стадионе во время соревнования.

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Директор оргкомитета соревнований Дмитрий Ермаков отметил, что запрет на заселение Губерниева является искусственным нагнетанием обстановки.

Ермаков объяснил, что в гостиничном комплексе "Круча" в Малиновке, где находятся домики, мест ограниченное количество, и расселение всех участников и спортсменов в этом месте физически невозможно.

Он также отметил, что все места в частном секторе и гостиницах в ближайшем поселке Октябрьском уже забронированы. Директор оргкомитета подтвердил, что федерация не имеет возможности влиять на частную организацию, отвечающую за расселение людей в коттеджи.

"Спортсмены бронировали места еще осенью. Так что там просто нет свободных мест, ещё один дом там не пристроить. Был ли запрет на его заселение? Нет, конечно, это чушь какая-то. Каким образом федерация может повлиять на частную организацию, которая расселяет людей в коттеджи?" — сказал Ермаков, которого цитирует ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 24 марта.