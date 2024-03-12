Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем домашним питомцам влажные салфетки
Натуральные масла и экстракты — основа надежного ухода за волосами
ЛДПР поддерживает в Госдуме интересы простых людей
Россиянам перечислили три техжидкости, требующие замены в автомобиле после зимы
ATF признался, что у него нет вражды с TORONTOTOKYO
Почему Стивену Кингу никогда не нравилась экранизация его романа "Сияние"
В Великобритании обнаружен самый древний лес на Земле
Арабские СМИ сообщают о возможном прекращении огня в Газе
Насморк и его лечение: рекомендации педиатра Светланы Буданцевой
В оргкомитете по лыжным гонкам назвали недовольство Губерниева "искусственным нагнетанием" обстановки

В оргкомитете ЧР по лыжным гонкам заверили, что никто не запрещал заселять Губерниева в дом у стадиона

1:17
Спорт

Оргкомитет чемпионата России по лыжным гонкам опроверг информацию о запрете на проживание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в доме на стадионе во время соревнования.

В оргкомитете ЧР по лыжным гонкам заверили, что никто не запрещал заселять Губерниева в дом у стадиона
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Директор оргкомитета соревнований Дмитрий Ермаков отметил, что запрет на заселение Губерниева является искусственным нагнетанием обстановки.

Ермаков объяснил, что в гостиничном комплексе "Круча" в Малиновке, где находятся домики, мест ограниченное количество, и расселение всех участников и спортсменов в этом месте физически невозможно.

Он также отметил, что все места в частном секторе и гостиницах в ближайшем поселке Октябрьском уже забронированы. Директор оргкомитета подтвердил, что федерация не имеет возможности влиять на частную организацию, отвечающую за расселение людей в коттеджи.

"Спортсмены бронировали места еще осенью. Так что там просто нет свободных мест, ещё один дом там не пристроить. Был ли запрет на его заселение? Нет, конечно, это чушь какая-то. Каким образом федерация может повлиять на частную организацию, которая расселяет людей в коттеджи?" — сказал Ермаков, которого цитирует ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 24 марта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Щавель — многолетнее растение с вкусными листьями
Автомеханик раскрыл, как долго можно не менять масло в АКПП
Никита Daxak Кузьмин теперь выступает за команду Ninja Penguins
Потерявший рекламу Юрий Дудь* озвучил план по спасению своего бизнеса
Джабаров: РФ воспользуется любыми видами вооружения при агрессии НАТО
От этих болезней защитит собака
Финансовый аналитик Антонов назвал возможные причины ослабления турецкой лиры
Зрители могут не увидеть матч между Россией и Сербией на федеральном канале
Пермская актриса Катерина Шпица пожаловалась на свою невостребованность в кино
Почему кошка внезапно начинает бегать по дому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников