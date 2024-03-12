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Губерниев пригрозил, что будет жить в палатке после того, как ему запретили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР

Губерниев, которому не позволили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР, намерен жить в палатке

1:25
Спорт

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев сообщил, что ему не разрешили проживать в домике на стадионе во время проведения чемпионата России по лыжным гонкам.

Губерниев, которому не позволили жить в доме на стадионе во время лыжного ЧР, намерен жить в палатке
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это решение было принято руководством Федерации лыжных гонок России.

Губерниев отметил, что ему запретили проживание в домике на стадионе, и вместо этого он решил жить в палатке и проводить время в стартовом городке.

"Да, мне запретили жить в домике на стадионе. Ну что я могу сказать? Добрые, прекрасные люди. Я давно с такой радостью не ждал приезда на чемпионат России. Я возьму с собой палатку, котелок, разведу костер, и в стартовом городке спокойно буду жить и радовать людей", — сказал Губерниев в разговоре со "Спорт-Экспресс".

Комментатор выразил своё отношение к этой ситуации, подчеркнув, что намерен заодно проводить Грушинский фестиваль и привлекать внимание к здоровому образу жизни. Он также выразил благодарность федерации за организацию соревнований и отметил, что планирует провести время активно и радостно в Малиновке.

Губерниев подчеркнул, что решение о запрете его проживания в домике было связано с желанием обеспечить ему положительный опыт и запоминающееся пребывание. Телеведущий отметил, что хорошие гостиницы даже не могут сравниться с проживанием с палатке и перемещением до места соревнований пешком.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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