Костомаров рассказал, что думает об участии российских атлетов в ОИ под нейтральным флагом

Фигурист Костомаров считает, что участие в ОИ под нейтральным флагом — это личный выбор спортсмена

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду и двукратный чемпион мира Роман Костомаров выразил свои мысли относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Фото: Инстаграм Романа Костомарова

По словам Костомарова, решение о выступлении под нейтральным флагом должно быть принято тренерами и самими спортсменами, которые всю свою жизнь посвятили достижению олимпийского золота.

Фигурист признал, что текущая ситуация сложная из-за отсутствия гимна и флага, однако каждый спортсмен должен самостоятельно принять решение, готов ли он выступать под нейтральным флагом или нет.

"Это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов выступать там под нейтральным, либо не готов", — сказал Костомаров в разговоре с "Чемпионатом".

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года было объявлено Международной федерацией гимнастики (FIG). В связи с этим 32 спортсмена из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным статусом. В этой связи каждый спортсмен имеет право самостоятельно решить, как ему поступить.