Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РИА Новости: инаугурация президента России после выборов пройдёт 7 мая
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о заработке младшего брата
Киркоров сравнил блогера Даву с пираньей в эфире шоу "Маска"
ЛДПР выступает с программой, учитывающей интересы регионов
Доля явки на досрочных выборах в Херсонской области превысила 58%
Глава ДНР Пушилин заявил о смене характера обстрела Донецка ВСУ
Автоэксперт Славнов объяснил, когда следует менять зимнюю резину на летнюю
Певец Артем Качер подыграл приставшей к нему Самбурской на шоу "Маска"
"Заря": сюжетный симулятор сельского водилы от российских разработчиков
Костомаров рассказал, что думает об участии российских атлетов в ОИ под нейтральным флагом

Фигурист Костомаров считает, что участие в ОИ под нейтральным флагом — это личный выбор спортсмена

1:36
Спорт

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду и двукратный чемпион мира Роман Костомаров выразил свои мысли относительно участия сборной России на Олимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Фигурист Костомаров считает, что участие в ОИ под нейтральным флагом — это личный выбор спортсмена
Фото: Инстаграм Романа Костомарова

По словам Костомарова, решение о выступлении под нейтральным флагом должно быть принято тренерами и самими спортсменами, которые всю свою жизнь посвятили достижению олимпийского золота.

Фигурист признал, что текущая ситуация сложная из-за отсутствия гимна и флага, однако каждый спортсмен должен самостоятельно принять решение, готов ли он выступать под нейтральным флагом или нет.

"Это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов выступать там под нейтральным, либо не готов", — сказал Костомаров в разговоре с "Чемпионатом".

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой с 1 января 2024 года было объявлено Международной федерацией гимнастики (FIG). В связи с этим 32 спортсмена из Беларуси получили нейтральный статус. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным статусом. В этой связи каждый спортсмен имеет право самостоятельно решить, как ему поступить.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Чехия пошла на конфронтацию со Словакией Любовь Степушова Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Курский оперштаб выдал запрет на размещение фотографий и видеозаписей с военными и военной техникой
Как избавиться от фитофторы в теплице
Что делать с нуждающимся в помощи экзотическим животным, рассказал зоопсихолог Волков
MWM: ВСУ не смогут восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot армией РФ
Курс евро снова достиг 100 рублей
Эксперты рассказали, чем опасен отказ от картофеля
Мошенники украли 4 миллионов рублей у жительницы из Хабаровска
Леонид Слуцкий призвал прикрыть лазейки для мигрантов
Маска с экстрактом водорослей и кератином, которая вернет повреждённые волосы к жизни
Поддержите организм весенними овощами и фруктами: секрет здоровья после холодов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников