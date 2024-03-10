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Призёр ОИ Войнова уверена, что россиянам не стоит "прогибаться" и соглашаться на нейтральный статус на Играх

Призёр ОИ Войнова считает абсурдом "прогибаться" ради нейтрального статуса на Олимпиаде

Спорт

Одна из призёров Олимпийских игр в велотреке Анастасия Войнова высказала своё недовольство нейтральным статусом для российских спортсменов, называя его абсурдным.

Призёр ОИ Войнова считает абсурдом "прогибаться" ради нейтрального статуса на Олимпиаде
Фото: flickr.com by Sam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсменка призналась, что не понимает, почему россиянам было назначено отстранение и почему им приходится просить нейтральный статус. Войнова высказала решительное несогласие "прогибаться" и соглашаться на такие условия.

"Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия", — сказала Войнова в беседе с ТАСС.

Спортсменка подчеркнула, что ей не нужен нейтральный статус и она обойдется без него.

Кроме того, Войнова озвучила свои дальнейшие планы в спорте. Она признала, что из-за своей принадлежности к Росгвардии и имеющегося у неё звания, она сейчас находится на отстранении и, скорее всего, пропустит ближайшие Олимпийские игры в Париже.

Однако Войнова рассказала, что вернулась в спорт после родов и почувствовала новые эмоции и мотивацию. Она хочет вернуть свою прежнюю форму и быть конкурентоспособной в российских соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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