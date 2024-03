Призёр ОИ Войнова уверена, что россиянам не стоит "прогибаться" и соглашаться на нейтральный статус на Играх

Одна из призёров Олимпийских игр в велотреке Анастасия Войнова высказала своё недовольство нейтральным статусом для российских спортсменов, называя его абсурдным.

