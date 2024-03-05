Ирина Слуцкая об участии россиян на Олимпиаде: "Если есть возможность, надо выступать на Играх"

Известная фигуристка Ирина Слуцкая поделилась своим мнением о предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Фигуристка отметила, что для неё Олимпиада — это настоящий праздник спорта, и она счастлива, что имела возможность принять участие в трёх Олимпийских играх.
Ирина признала, что первую Олимпиаду, которая проходила в Нагано, она не так сильно ощутила, так как после выступления сразу вернулась домой. Однако последующие Игры стали для нее настоящими фестивалями, и она была восхищена атмосферой и настроением, царившим на Олимпийских играх.
Слуцкая добавила, что очень грустно видеть, как Олимпийский праздник теряет свою прежнюю атмосферу и превращается во что-то иное. Ирина отметила, что ей жаль, что российские спортсмены не смогут представлять свою страну на Играх в Париже под национальным флагом.
Она подчеркнула, что быть представителем России на Олимпийских играх — это особая гордость и заслуживает поддержки. Она выразила надежду, что российские спортсмены несмотря на сложности, смогут проявить себя и достойно выступить на Играх.
"Сейчас меня опять закидают, но если есть возможность, надо выступать на Играх. Мы своих героев знаем в лицо, кто бы что ни говорил. Болеем за них и знаем, что они представляют Российскую Федерацию", — сказала Слуцкая на YouTube-канале трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной "Без воды".
Олимпийские игры в Париже пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года. В ходе этих игр российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в нейтральном статусе, однако не смогут принимать участие в командных соревнованиях и обязаны пройти проверку на соответствие требованиям организаторов.
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