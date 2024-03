Ирина Слуцкая пообещала, что россияне будут болеть не за "белую тряпку", а за спортсмена

Известная фигуристка и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала своё мнение о том, каково российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under public domain