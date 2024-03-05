Ирина Слуцкая пообещала, что россияне будут болеть не за "белую тряпку", а за спортсмена

Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"

Известная фигуристка и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала своё мнение о том, каково российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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Фигуристка призвала не осуждать таких спортсменов, так как каждый имеет своё мнение на этот счёт.

"Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать", — сказала Слуцкая в эфире YouTube-канала "Алла Шишкина / Без воды".

Ирина отметила, что это сложная и болезненная тема, и каждый спортсмен должен сам решить, что ему делать. Некоторые могут отказаться от участия в турнирах, чтобы выступать только под своим флагом.

Ирина сама в свое время задумывалась о том, как можно выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом, но потом осознала, что самое главное — поддерживать спортсменов независимо от флага, за который они выступают. Она подчеркнула, что важно поддерживать и болеть не за флаг, а за спортсмена.

"Думала: "Как можно отправиться на Олимпиаду без флага, под какой-то белой тряпкой?" А потом посидела, подумала: "А почему? Мы же их знаем, они же наши. Мы же будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена", — добавила чемпионка мира в женском одиночном катании.