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Ирина Слуцкая пообещала, что россияне будут болеть не за "белую тряпку", а за спортсмена

Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"

Спорт

Известная фигуристка и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала своё мнение о том, каково российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under public domain

Фигуристка призвала не осуждать таких спортсменов, так как каждый имеет своё мнение на этот счёт.

"Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать", — сказала Слуцкая в эфире YouTube-канала "Алла Шишкина / Без воды".

Ирина отметила, что это сложная и болезненная тема, и каждый спортсмен должен сам решить, что ему делать. Некоторые могут отказаться от участия в турнирах, чтобы выступать только под своим флагом.

Ирина сама в свое время задумывалась о том, как можно выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом, но потом осознала, что самое главное — поддерживать спортсменов независимо от флага, за который они выступают. Она подчеркнула, что важно поддерживать и болеть не за флаг, а за спортсмена.

"Думала: "Как можно отправиться на Олимпиаду без флага, под какой-то белой тряпкой?" А потом посидела, подумала: "А почему? Мы же их знаем, они же наши. Мы же будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена", — добавила чемпионка мира в женском одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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