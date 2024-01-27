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Лыжник Дементьев: МОК не имеет права не допускать российских спортсменов

Лыжник Дементьев: МОК разрушил идеи олимпийского движения решением по россиянам

1:19
Спорт

Евгений Дементьев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, выразил свое несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Лыжник Дементьев: МОК разрушил идеи олимпийского движения решением по россиянам
Фото: rsport.ria.ru

По мнению спортсмена, МОК нарушил принципы олимпийского движения своими рекомендациями и условиями.

Дементьев отметил, что согласно Олимпийской хартии, соревнования должны проходить на спортивных аренах, а не на политической арене. Он считает, что МОК не имеет права ставить российским спортсменам такие условия и что все атлеты должны иметь равные возможности выступать.

"Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт", — сказал Дементьев, которого цитирует ТАСС.

В свете сегодняшней ситуации, Дементьев считает, что идеалы олимпийского движения потеряли свое значение. Он надеется на возникновение новых и лучших идей и подходов в будущем.

8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе, но запретил им выступать в командных соревнованиях.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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