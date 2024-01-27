Лыжник Дементьев: МОК не имеет права не допускать российских спортсменов

Лыжник Дементьев: МОК разрушил идеи олимпийского движения решением по россиянам

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Дементьев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, выразил свое несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Фото: rsport.ria.ru

По мнению спортсмена, МОК нарушил принципы олимпийского движения своими рекомендациями и условиями.

Дементьев отметил, что согласно Олимпийской хартии, соревнования должны проходить на спортивных аренах, а не на политической арене. Он считает, что МОК не имеет права ставить российским спортсменам такие условия и что все атлеты должны иметь равные возможности выступать.

"Условия неправильные, в Олимпийской хартии говорится о соревнованиях на спортивных аренах, а не о политике. МОК не имеет права так ставить условия для спортсменов, у всех должны быть одинаковые шансы выйти на старт", — сказал Дементьев, которого цитирует ТАСС.

В свете сегодняшней ситуации, Дементьев считает, что идеалы олимпийского движения потеряли свое значение. Он надеется на возникновение новых и лучших идей и подходов в будущем.

8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе, но запретил им выступать в командных соревнованиях.