Новый игрок "Спартака" Угальде оценил уровень своей команды

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Футболист Угальде считает, что "Спартак" — команда уровня Лиги чемпионов

1:06
Спорт

Игрок "Спартака" Манфред Угальде выразил надежду на то, что сможет сыграть за свой футбольный клуб в Лиге чемпионов.

Футболист Угальде считает, что "Спартак" — команда уровня Лиги чемпионов
Фото: commons.wikimedia.org by Jdmunacr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен подчеркнул, что "Спартак" является командой, способной соревноваться на уровне Лиги чемпионов, и хотел бы принять участие в этом престижном турнире.

"Я согласен, что "Спартак" — команда уровня Лиги чемпионов. Наш клуб часто играл в этом турнире, но сейчас, к сожалению, мы дисквалифицированы. Я верю, что скоро нас вернут на европейскую арену, и мы будем играть в Лиге чемпионов", — сказал Угальде, слова которого приводит "РБ-Спорт".

Однако в настоящее время "Спартак" находится под дисквалификацией. Угальде выразил уверенность в скором возвращении клуба на европейскую арену и надеется представлять "Спартак" в Лиге чемпионов.

Ранее Угальде, сыгравший свой первый матч с "Зенитом" в составе "Спартака", сказал, что ему пока сложно сравнивать эти две команды в деле. Однако он отметил, что "Зенит" может похвастать очень техничными футболистами, и все они являются выходцами из Бразилии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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