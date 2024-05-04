Торгово-Промышленная палата предлагает реформы в области страхования

ТПП предлагает реформы в области агрострахования

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство субсидий Минсельхоза России требуют страхования в растениеводстве и животноводстве.

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Только 14% растениеводства и 8% животноводства страхуются. Основной проблемой является низкий процент страховых выплат, особенно в растениеводстве. Низкая обеспеченность автоматизированными метеостанциями Росгидромета препятствует более широкому охвату агрострахования. Количество метеостанций Росгидромета на сельхозземлях незначительно, и большинство предприятий не могут получить данные по конкретному району. Крупные и средние агропредприятия готовы установить метеостанции самостоятельно, но сталкиваются с противодействием Росгидромета. Замкнутый круг: нет метеостанций - нет подтверждающих документов от Росгидромета - нет возмещения от страховых компаний. Государство субсидирует половину стоимости страхового полиса для аграриев, но частные страховые компании не спешат принимать показания "чужих" метеостанций.

Комитет ТПП РФ по развитию АПК проведет заседание для выработки предложений по совершенствованию системы агрострахования.