Торгово-Промышленная палата предлагает реформы в области страхования

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ТПП предлагает реформы в области агрострахования

1:12
Страхование

Большинство субсидий Минсельхоза России требуют страхования в растениеводстве и животноводстве. 

ТПП предлагает реформы в области агрострахования
Фото: unsplash.com by Мерич Тунец Тунец59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Только 14% растениеводства и 8% животноводства страхуются. Основной проблемой является низкий процент страховых выплат, особенно в растениеводстве. Низкая обеспеченность автоматизированными метеостанциями Росгидромета препятствует более широкому охвату агрострахования. Количество метеостанций Росгидромета на сельхозземлях незначительно, и большинство предприятий не могут получить данные по конкретному району. Крупные и средние агропредприятия готовы установить метеостанции самостоятельно, но сталкиваются с противодействием Росгидромета. Замкнутый круг: нет метеостанций - нет подтверждающих документов от Росгидромета - нет возмещения от страховых компаний. Государство субсидирует половину стоимости страхового полиса для аграриев, но частные страховые компании не спешат принимать показания "чужих" метеостанций.

Комитет ТПП РФ по развитию АПК проведет заседание для выработки предложений по совершенствованию системы агрострахования.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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