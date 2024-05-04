Такси на грани кризиса: почему стареющий автопарк может стать большой проблемой?

Устаревший парк такси в России: рост возраста авто ухудшает качество услуг

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В России автомобили такси становятся всё старше, средний возраст машин в регионах уже превысил пять лет. Это обусловлено снижением темпов обновления парка, что в свою очередь ведёт к ухудшению качества предоставляемых услуг и снижению безопасности перевозок.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По данным "Парламентской газеты", перевозчики обратились к властям с просьбой разработать программы поддержки бизнеса. В Москве средний возраст такси за год возрос с 2,7 до 3,5 лет, а в регионах ситуация ещё хуже из-за значительного подорожания автомобилей.

Эксперты предупреждают о снижении комфорта и безопасности в такси, а также о невыгодности использования подержанных автомобилей из-за дефицита запчастей. На данный момент, только 38% таксопарков планируют обновление своего автопарка в 2024 году, при этом 29% не собираются покупать новые машины.