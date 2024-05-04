Секреты советских подъездов: почему стены красили до половины — тенденции Советского Союза

Традиция частичной покраски стен в подъездах многоквартирных домов возникла в Советском Союзе, как рассказала дизайнер Юлия Тычино изданию "БелНовости".
По словам Юлии, такой метод покраски выбирали по трём основным причинам. Первая — ради удобства уборки: окрашенные стены проще было содержать в чистоте. Вторая — экономия средств, ведь побелка обходилась дешевле краски. Третья причина заключалась в том, что в период с 1950 по 1970 годы такой стиль считался модным и эстетически приятным, придавая подъездам более привлекательный внешний вид.
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