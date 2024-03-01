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Комментатор Орлов объяснил, почему считает Петербург футбольной столицей России

Комментатор Орлов назвал Санкт-Петербург "футбольной столицей по определению"

1:04
Спорт

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что Санкт-Петербург заслуживает звания футбольной столицы России.

Комментатор Орлов назвал Санкт-Петербург "футбольной столицей по определению"
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

Журналист рассказал о том, как возникла эта идея. По его словам, после совместной работы с "Зенитом" и предложения о создании футбольной передачи, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер придумал название "Футбольная столица".

Название пришло в голову после того, как "Зенит" выиграл в 2007 году чемпионат и вернулся в Санкт-Петербург, где их встретили болельщики на Невском проспекте. Тогда, по словам Орлова, Миллер сказал, что в тот момент произошёл переезд футбольной столицы в город на Неве. 

Орлов также отметил, что Петербург — место, где родился российский футбол, и поэтому имеет все основания называться футбольной столицей по определению.

"Но у меня было и другое обоснование этому названию. Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Поэтому это футбольная столица по определению", — сказал Орлов в беседе с "Чемпионатом".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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