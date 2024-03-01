Спортивный юрист объяснила, как получилось, что российские фигуристы не знали об апелляции в CAS

Юрист Анцелиович рассказала, почему некоторым российским фигуристам не было известно про апелляцию в CAS

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский спортивный юрист Анна Анцелиович дала объяснение, почему некоторые фигуристы из России могли не знать о подаче апелляции от их имени в отношении решения Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению медалей за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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По словам Анцелиович, если спортсмены предоставили юристам доверенность, то юристы имели право подавать апелляцию без предварительного уведомления спортсменов.

"Если выдана доверенность на юристов, то, в принципе, это означает, что спортсмены доверили принятие решения юристам. В таком случае — да, юристам можно подать апелляцию, не ставя спортсменов в известность", — сказала Анцелиович с разговоре с "Чемпионатом".

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции по этому решению — три от российской стороны и одну от канадской. Отмечалось, что как минимум двое российских фигуристов были не в курсе этого шага.