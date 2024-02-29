Теннисистка Петрова назвала главную сложность Мирры Андреевой в наступившем году

Теннисистка Петрова объяснила, с каким сложным моментом придётся столкнуться Мирре Андреевой

2:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева получила оценку от одной из ведущих тренеров в России — Надежды Петровой, бывшей третьей ракетки мира и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Петрова поделилась своим мнением о старте сезона Андреевой и отметила, что молодой спортсменке предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы удержать достигнутый уровень.

Петрова положительно оценила работу и подготовку Андреевой перед сезоном, отметив серьезное внимание, уделенное общей физической подготовке.

Она подметила, что Андреева смогла успешно справиться с различными соперницами, имеющими разные стили игры. Однако тренер также отметила, что первой встрече со сложностью, с которой Андреева столкнется впервые в своей карьере, потребуется играть так же хорошо или даже лучше, чтобы удержать свое текущее положение в рейтинге и, возможно, улучшить его.

"Рост в игре у неё произошел точно. Но сейчас она впервые в карьере столкнется с очень непростым моментом, когда ей нужно будет играть так же или даже лучше, чтобы остаться на своем месте в рейтинге и улучшить его. Ей предстоит защищать очки в этом году, и очень интересно, насколько хладнокровно она к этому подойдет", — сказала Петрова.

Петрова осознает, что Андреевой придётся защищать свои позиции в этом году, и интересно будет наблюдать, будет ли это оказывать давление на нее и отразится ли это на её выступлениях.

Однако тренер считает, что оценивать перспективы Андреевой бороться за место в топ-10 по итогам сезона сейчас ещё рано. Важно, чтобы Андреева продолжала стабильно выступать, набирать опыт, проводить матчи с игроками из топ-10 и одерживать победы, пишет Газета.Ru.

Петрова считает, что только после этого можно будет обсуждать возможности Андреевой поместиться в топ-10 в следующем сезоне.

В открытом чемпионате Австралии 2024 года Андреева показала хороший результат, дойдя до четвертьфинала. Однако она не смогла преодолеть барьер четвертьфинала и потерпела поражение от Барборы Крейчиковой из Чехии со счетом 6:4, 3:6, 2:6.