Шарапова рассказала, успехи каких молодых теннисисток её порадовали больше всего

Мария Шарапова сообщила, что ей нравится наблюдать, как добивается успехов Мирра Андреева

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мария Шарапова, пятикратная чемпионка "Больших шлемов" и бывшая первая ракетка мира, поделилась своим мнением о текущем состоянии женского тенниса в WTA-туре.

Фото: openverse.org by Doha Stadium Plus is licensed under CC BY 2.0.

Она отметила, что с удовольствием следит за успехами нового поколения теннисисток и выразила восхищение Коко Гауфф, которая своей победой в Нью-Йорке в прошлом году произвела на неё сильное впечатление.

Шарапова также рада возникновению новых теннисных талантов, включая Мирру Андрееву, и считает, что стабильность в женском теннисе заметно возросла, что никак не может не радовать.

"Приятно, что появляются новые имена и открываются перспективы для таких спортсменок, как Мирра Андреева. Женский теннис стал намного стабильнее, и это очень радует", — сказала Шарапова, которую цитирует Forbes.

Мария Шарапова закончила свою теннисную карьеру в 2020 году и является самой титулованной российской теннисисткой. За время участия в WTA-туре она завоевала 39 титулов, включая 36 в одиночном разряде, пять из которых стали победами на "Шлемах", а один — на финальном чемпионате WTA в 2004 году. Она также выиграла Кубок Федерации в 2008 году, стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон) в 2002 году.