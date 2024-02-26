Прошло объявление номинантов на Laureus World Sports Awards, или, как его называют, спортивный "Оскар"

В историческом доме Корреос, в Мадриде, состоялось объявление номинаций на 25-ую премию Laureus World Sports Awards 2024. Это самая престижная спортивная премия, получить которую желает каждый спортсмен мирового уровня.
На 7 номинаций членами жюри было отобрано по 6 претендентов. В числе номинантов на награду "Спортсмен года" значатся: теннисист Новак Джокович, футболисты Лионель Месси и Эрлинг Холанд, прыгун с шестом Арман Дюплантис, бегун Ноа Лайлс и пилот команды «Формулы-1» Макс Ферстаппен.
Лионель Месси одерживал победу в этой номинации в прошлом году, а Новак Джокович является ее четырехкратным обладателем и рад быть номинантом вновь.
Другие номинации премии: «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года», «Спортсмен года с ограниченными возможностями», «Спорт для добра» и «Спортсмен года в экстремальных видах».
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.