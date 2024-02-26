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Прошло объявление номинантов на Laureus World Sports Awards, или, как его называют, спортивный "Оскар"

Объявлены номинанты на спортивную премию Laureus World Sports Awards 2024

1:02
Спорт

В историческом доме Корреос, в Мадриде, состоялось объявление номинаций на 25-ую премию Laureus World Sports Awards 2024. Это самая престижная спортивная премия, получить которую желает каждый спортсмен мирового уровня.

Объявлены номинанты на спортивную премию Laureus World Sports Awards 2024
Фото: laureus.com

На 7 номинаций членами жюри было отобрано по 6 претендентов. В числе номинантов на награду "Спортсмен года" значатся: теннисист Новак Джокович, футболисты Лионель Месси и Эрлинг Холанд, прыгун с шестом Арман Дюплантис, бегун Ноа Лайлс и пилот команды «Формулы-1»  Макс Ферстаппен.

Лионель Месси одерживал победу в этой номинации в прошлом году, а Новак Джокович является ее четырехкратным обладателем и рад быть номинантом вновь.  

Другие номинации премии: «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года», «Спортсмен года с ограниченными возможностями», «Спорт для добра» и «Спортсмен года в экстремальных видах».

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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