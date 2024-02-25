Глава Минспорта РФ Матыцин: МОК скоро предоставит финальные рекомендации по участию в ОИ-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился информацией о том, что в ближайшее время спортивное ведомство получит окончательные рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Эти рекомендации будут затрагивать критерии, по которым российские атлеты смогут выступать на Олимпиаде. Решение об участии россиян в Олимпийских играх-2024 будет принято совместно с Олимпийским комитетом России и спортивным сообществом страны, уточнил министр, которого цитирует РИА Новости.
Ранее президент России, Владимир Путин, дал Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России поручение разработать предложения по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
Это важное решение, которое оказывает влияние не только на отдельных спортсменов, но и на всю спортивную общественность страны.
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