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Глава Минспорта РФ Матыцин: МОК скоро предоставит финальные рекомендации по участию в ОИ-2024

Министр спорта РФ Матыцын сообщил, что ждёт окончательных рекомендаций от МОК по участию в ОИ-2024

1:07
Спорт

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился информацией о том, что в ближайшее время спортивное ведомство получит окончательные рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Министр спорта РФ Матыцын сообщил, что ждёт окончательных рекомендаций от МОК по участию в ОИ-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти рекомендации будут затрагивать критерии, по которым российские атлеты смогут выступать на Олимпиаде. Решение об участии россиян в Олимпийских играх-2024 будет принято совместно с Олимпийским комитетом России и спортивным сообществом страны, уточнил министр, которого цитирует РИА Новости.

Ранее президент России, Владимир Путин, дал Министерству спорта РФ и Олимпийскому комитету России поручение разработать предложения по участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Это важное решение, которое оказывает влияние не только на отдельных спортсменов, но и на всю спортивную общественность страны.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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