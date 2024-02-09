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"Без них цена золота будет невелика": премьер Словакии Фицо призвал допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду

Премьер Словакии Фицо призвал допустить россиян на Олимпиаду

1:14
Мир

Глава кабмина Словакии Роберт Фицо призвал допустить спортсменов из Белоруссии и РФ к участию в Олимпийских играх в Париже, пишет словацкое издание Pravda.

Премьер Словакии Фицо призвал допустить россиян на Олимпиаду
Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью с журналистом братиславской газеты Фицо заявил, что он выступает против каких-либо ограничений для спортсменов любых стран. Он привёл в пример случай, когда в какой-либо дисциплине самыми сильными являются белорусские или российские спортсмены, которые претендуют на высшие награды.

"Если выиграет кто-то другой, у кого были минимальные шансы на победу — какова в этом случае цена золотой медали? Без них она будет невелика. Я бы никогда не стал запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях", — сказал премьер Словакии.

Он добавил, что стремление исключить Россию и Белоруссию из участия в международных турнирах сильнее ощущается в Восточной Европе.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Официальной причиной было названо решение ОКР включить в свой состав спортивные организации из новых российских регионов — Луганской и Донецкой народных республик, а таже Херсонской и Запорожской областей.

 

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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