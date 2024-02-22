Следователи WADA продолжают заниматься изучением дела Валиевой

Эксперты WADA не закончили расследование дела фигуристки Валиевой

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили о продолжении расследования в отношении дела фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Специалисты WADA продолжают изучать представленные доказательства и следят за новыми сведениями по этому вопросу.

Как пояснили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства, процесс расследования имеет два этапа. Первый этап предусматривает контроль со стороны независимого отдела разведки и расследований WADA над работой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рамках этого дела.

Второй этап зависит от подробностей решения, принятого Спортивным арбитражным судом (CAS).

"С момента публикации полной мотивировочной части WADA внимательно изучало документ, чтобы понять, открывает ли он какие‑либо дальнейшие возможные направления расследования. Теперь это вопрос для следователей WADA I & I, поскольку они продолжают следить за доказательствами по этому делу, куда бы они их ни привели", — рассказали в пресс-службе агентства.

Однако подробности по ходу расследования и его исходу не раскрываются. Специалисты WADA активно работают в этом деле, следят за появляющимися новыми доказательствами и решений по нему. Их работа проводится независимо от руководства агентства, и дополнительные сведения в данный момент не предоставляются.