В РУСАДА объяснили, как будет вестись контроль за дисквалифицированной Валиевой

В РУСАДА будут вести постоянный контроль за дисквалифицированной Валиевой

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) активно следит за соблюдением условий дисквалификации спортсменами и тренерами, которые были наказаны за нарушения антидопинговых правил.

Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам пресс-службы РУСАДА, если поступает информация о возможном нарушении условий дисквалификации, проводится проверка в отношении спортсмена и/или его персонала со стороны отдела расследований агентства. В случае подтверждения информации, РУСАДА открывает дело по данному факту и принимает соответствующие меры.

Если устанавливается причастность других лиц, также может быть открыто дело по нарушению правила о соучастии или попытке соучастия со стороны спортсмена или тренера.

Об этом сообщили в пресс-службе организации в контексте вопроса о контроле за соблюдением дисквалификации фигуристкой Камилой Валиевой.

Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года CAS с 25 декабря 2021 года, и её результаты, начиная с этой даты, были аннулированы. CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение о дисквалификации Валиевой после чего Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую сборную по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за нарушения изначально установленных правил. После пересчета результатов, Россия заняла третье место, а золотые медали были переданы США, серебро — Японии.