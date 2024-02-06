Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) активно следит за соблюдением условий дисквалификации спортсменами и тренерами, которые были наказаны за нарушения антидопинговых правил.
По словам пресс-службы РУСАДА, если поступает информация о возможном нарушении условий дисквалификации, проводится проверка в отношении спортсмена и/или его персонала со стороны отдела расследований агентства. В случае подтверждения информации, РУСАДА открывает дело по данному факту и принимает соответствующие меры.
Если устанавливается причастность других лиц, также может быть открыто дело по нарушению правила о соучастии или попытке соучастия со стороны спортсмена или тренера.
Об этом сообщили в пресс-службе организации в контексте вопроса о контроле за соблюдением дисквалификации фигуристкой Камилой Валиевой.
Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года CAS с 25 декабря 2021 года, и её результаты, начиная с этой даты, были аннулированы. CAS (Спортивный арбитражный суд) принял решение о дисквалификации Валиевой после чего Международный союз конькобежцев (ISU) лишил российскую сборную по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за нарушения изначально установленных правил. После пересчета результатов, Россия заняла третье место, а золотые медали были переданы США, серебро — Японии.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.