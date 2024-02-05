Экс-игрок ЦСКА Масалитин рассказал, кто виноват в исходе дела Валиевой

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: в деле Валиевой виновата и политика, и русское раздолбайство

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин выразил своё мнение о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой, которое рассматривалось в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Футболист предположил, что сторона защиты могла бы использовать другую стратегию в данном разбирательстве, аналогичную с той, которая использовалась в случае с чемпионом мира по лёгкой атлетике Сергеем Шубенковым. Последний сумел доказать, что допинг в его организме оказался случайно.

Масалитин считает, что этот инцидент был преднамеренно раздут во время Олимпийских игр, и всё произошло не случайно. По его мнению, политические факторы оказали влияние, но он также признаёт, что российская сторона и сама виновата.

Он высказал мнение, что нужно было предпринять меры предосторожности, в том числе более осторожно принимать во внимание сложившуюся ситуацию, пройти анализы и принять всевозможные меры, чтобы избежать подобных инцидентов.

Масалитин отметил, что исторически было неоднократное нахождение запрещённых веществ в организмах спортсменов, как у лыжников, так и у биатлонистов, и такие случаи всегда происходили "случайно".

Он заключил, что в данном деле свою роль сыграли политика и недостаточная защита со стороны российских органов.

"Здесь и политика виновата, и наше раздолбайство русское, ну и защищать надо было лучше. У нас же есть пример Сергея Шубенкова, который доказал, что в его организм допинг случайно попал. Надо было брать этот метод на вооружение и с ним идти в суд. Можно было зацепиться. Надо искать хороших адвокатов и эту тему закрывать", — заявил Масалитин, которого цитирует Газета.Ru.

29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на период в четыре года из-за нарушения антидопинговых правил из-за обнаружения запрещённого вещества в её крови, срок дисквалификации начал действовать с декабря 2021 года. После этого решения, Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российской команде третье место в командном турнире Олимпиады-2022, и Камила Валиева лишилась четвертого места в индивидуальном соревновании.