В РУСАДА рассказали, что запрещено делать Валиевой на период дисквалификации

Камиле Валиевой запрещено участвовать в показательных выступлениях и тренировать других

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Вероника Логинова, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА), рассказала о последствиях дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой до 24 декабря 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, Валиева лишена права участвовать в показательных выступлениях, которые организовывает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Логинова объяснила, что это следует из положений Всемирного антидопингового кодекса, согласно которым спортсмен, находящийся на дисквалификации, не может участвовать в соревнованиях на международном или национальном уровнях, а также в любой виде спортивной деятельности, включая показательные выступления, тренировки и спортивные сборы, организованные национальной федерацией или клубом, или финансируемые правительственным органом.

"В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях на международном или национальном уровнях или в любой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительственным органом", — сказала Логинова.

Кроме того, у Валиевой запрещено заниматься административной деятельностью, так как ей не разрешается присутствовать на мероприятиях в качестве официального лица, пишет Газета.Ru.

Также фигуристке также запрещено работать волонтером на спортивных соревнованиях и тренировать других атлетов.

Логинова отметила, что если кто-то из фигуристов согласится стать учеником Валиевой, это будет считаться нарушением Всемирного антидопингового кодекса, который запрещает действия, направленные на обратное — то есть препятствие или преследование за сообщение о нарушении антидопинговых правил уполномоченным органам.

Наконец, дисквалификация Валиевой распространяется на все виды спорта, поскольку в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, решения, принятые в одной области спорта, применимы и в других областях.

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