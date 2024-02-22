Семь стран во главе с Норвегией хотят создать свою собственную лыжную лигу

Норвегия вместе с семью другими странами предложила создать собственную лыжную лигу

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В среду состоялась встреча между президентом Международной ассоциации лыжного спорта (FIS) и делегациями из нескольких стран, включая Норвегию, чтобы обсудить возможность создания отдельной лиги по лыжным гонкам.

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Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария, а также Норвегия, выразили несогласие с точкой зрения FIS по управлению соревнованиями и изъявили желание создать собственную лигу, имеющую независимый график проведения соревнований и телевизионное время.

Один из спорных вопросов заключается в распределении телевизионного времени между этими лигами. FIS ставила своей целью централизацию трансляций, однако данные страны отказываются подписывать соглашение о таком подходе.

Если отдельная суперлига по лыжным гонкам всё-таки будет создана, то FIS рискует потерять ведущих участников соревнований и значительную часть болельщиков и зрителей. Это может вызвать серьёзные изменения в лыжных гонках и повлиять на организацию и популярность этого вида спорта.