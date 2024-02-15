Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Фролова назвала покалывание пальцев симптомом туннельного синдрома
Макароны с тунцом на ужин готовятся очень быстро
Стало известно, на каких автомобилях чаще всего скручивают пробег
ВСУ могут пойти на прорыв из Авдеевки
Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права
Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии
В Госдуме решили узаконить посуточную аренду квартир
Почему стоит выращивать на даче хрен
Украинская телеведущая выругалась матом и объяснила это "российскими обстрелами"
Большунов рассказал, что всё больше норвежцев ждёт возвращения россиян на международные турниры

Олимпийский чемпион Большунов сообщил, что всё больше норвежцев мечтают соревноваться с россиянами

1:08
Спорт

Норвежские спортсмены ожидают возвращения российских лыжников на соревнования. Об этом стало известно из сообщений, которые приходят к олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову.

Олимпийский чемпион Большунов сообщил, что всё больше норвежцев мечтают соревноваться с россиянами
Фото: commons.wikimedia.org by Granada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С марта 2022 года российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях. Однако в марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

Большунов сообщил о растущем количестве сообщений от норвежских коллег, которые признаются, что с нетерпением ждут возвращения российских спортсменов.

В частности, Большунову приходят сообщения от норвежских лыжников из марафонской серии, которые приглашают его на соревнования в Тронхейм.

"С каждым днем всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: "Мы ждем тебя в Тронхейме". Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днем всё больше и больше их становится", — сказал Большунов на телеканале "Россия 24".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
В огороде можно растить не только овощи и фрукты, но и грибы. Рассказываем как
Последние материалы
ВСУ могут пойти на прорыв из Авдеевки
Олимпийский чемпион Большунов сообщил, что всё больше норвежцев мечтают соревноваться с россиянами
Эксперт рассказал, как действовать при массовых ДТП: важно знать свои права
Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии
Классические, с кабачком, с яблоком: три бюджетных рецепта блинов
В Госдуме решили узаконить посуточную аренду квартир
Почему стоит выращивать на даче хрен
Украинская телеведущая выругалась матом и объяснила это "российскими обстрелами"
Садальский прокомментировал заочный арест Алексея Панина*
В Авдеевке украинские националисты бежали со всех укрепрайонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников