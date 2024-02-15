Большунов рассказал, что всё больше норвежцев ждёт возвращения россиян на международные турниры

Олимпийский чемпион Большунов сообщил, что всё больше норвежцев мечтают соревноваться с россиянами

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Норвежские спортсмены ожидают возвращения российских лыжников на соревнования. Об этом стало известно из сообщений, которые приходят к олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову.

Фото: commons.wikimedia.org by Granada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

С марта 2022 года российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях. Однако в марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

Большунов сообщил о растущем количестве сообщений от норвежских коллег, которые признаются, что с нетерпением ждут возвращения российских спортсменов.

В частности, Большунову приходят сообщения от норвежских лыжников из марафонской серии, которые приглашают его на соревнования в Тронхейм.

"С каждым днем всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: "Мы ждем тебя в Тронхейме". Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днем всё больше и больше их становится", — сказал Большунов на телеканале "Россия 24".