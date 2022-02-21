Червиченко про успех лыжников РФ в Пекине: дали по зубам норвежским астматикам

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу блестящего выступления российских спортсменов-лыжников, которое они продемонстрировали во время последней на Олимпиаде в Пекине мужской гонки.

"Но то, что наши ребята в очередной раз дали по зубам норвежским астматикам — это всегда приятно, всегда греет душу. И то, что Вяльбе награждала — это ещё один камешек в огород норвежцев. У Клебо, видимо, лекарство от астмы попало не в ту дырку. Сошёл — это его проблемы", — сказал Червиченко, которого цитирует издание "Советский спорт".

Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов, вторым пришёл его товарищ по команде, Иван Якимушкин. Бронза досталась норвежцу Симену Хегстаду Крюгеру. Ещё два представителя России, Артём Мальцев и Денис Спицов, финишировали четвёртым и шестым соответственно. Представитель норвежской сборной Йоханнес Клебо принял решение не продолжать гонку и сошёл с дистанции.

Лыжники принесли в копилку российской сборной максимальное количество наград — 11 (среди них четыре золота, четыре серебряные и три бронзовые награды). Из них Александру Большунову принадлежит пять олимпийских медалей.

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