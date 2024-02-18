Вяльбе заметила, что пока супергерой — это Большунов: "Выходите и обыгрывайте его"

Президент ФЛГР Вяльбе считает, что Большунова сможет обыграть только супергерой

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что думает по поводу доминирования лыжника Александра Большунова на внутрироссийских гонках и влиянии этого феномена на мотивацию других участников.

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Глава ФЛГР подчеркнула, что победы Александра Большунова создают конкурентное окружение и поднимают планку для других спортсменов.

Вяльбе указывает на то, что вместо жалоб на доминирование Большунова спортсмены должны видеть это как стимул для своего развития и роста. Она обращает внимание на то, что достижения Большунова могут послужить вдохновением для других спортсменов, подталкивающих их к работе над собой и улучшению результатов.

Вяльбе сказала о том, что того, кто смог бы обыграть Большунова, можно было бы приравнять к статусу супергероя. Вяльбе также выразила уважение к спортсмену, признавая его текущий статус непобедимого "супергероя".

"Если Саша победит во всех гонках, то задаст такую планку, до которой я не уверена, что кто-то когда-то сможет дотянуться. И сможет ли Саша сам повторить свой успех? С другой стороны, многие ждут, когда Большунова кто-то обыграет. Наверное, тот, кто это сделает, будет супергерой, Бэтмен какой-то. Но пока супергерой — это Большунов", — сказала Вяльбе в беседе с "Чемпионатом".

Кроме того, Вяльбе напомнила о значимости конкуренции и возможности тренироваться и состязаться с ведущими спортсменами, такими, как Большунов, для молодых участников. Это, по её мнению, может способствовать их развитию и помочь им стать сильнее в будущем.