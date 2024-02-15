Большунов рассказал о своих травмах перед началом текущего сезона: "Казалось, что всё"

Олимпийский чемпион Большунов признался, что подумывал в августе закончить со спортом

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов рассказал, в начале сезона-2023/24 столкнулся с травмами, которые могли бы заставить его задуматься об окончании карьеры и сосредоточиться на восстановлении и семье.

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Однако, вместо этого, травмы дали спортсмену дополнительный стимул и мотивацию. Он сумел преодолеть сложную ситуацию и стать ещё сильнее. Большунов отметил, что всегда будут моменты, когда что-то идет не по плану и возникают травмы.

"Шёл август месяц, были травмы, после которых казалось, что всё - можно, наверное, заканчивать со спортом и заниматься только восстановлением, чтобы нормально жить и заниматься семьей, чтобы спина не беспокоила и так далее. Но, как правило, когда такое случается, это даёт дополнительный стимул", — сказал Большунов в эфире "Россия 24".

Однако, по мнению спортсмена, реакция на эти трудности зависит от характера спортсмена. Многие могут решить, что им это не нужно и они займутся чем-то другим, чтобы избежать тревог и новых травм. Однако, как признался Большунов, в его случае это не работает.

Лыжник захотел преодолеть сложности и увидеть, что он может показать в таких ситуациях.

Александр Большунов — один из самых успешных российских лыжников. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом 2022 года, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски". В текущем сезоне он уже выиграл 20 гонок в Кубке России и на Спартакиаде.