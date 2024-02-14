Биатлонистка Шевченко не считает, что Большунову скучно побеждать на российских соревнованиях

Биатлонистка Шевченко о победах Большунова на соревнованиях в РФ: "Он не даёт себе спуску"

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская биатлонистка Наталия Шевченко уверена, что Александру Большунову не надоедают победы на российских гонках.

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Спортсменка считает, что у трёхкратного олимпийского чемпиона есть мотивация и стремление показать свою силу и на международных соревнованиях, когда россияне снова станут их участниками.

Шевченко также отмечает, что Большунов не сбавляет обороты и постоянно поддерживает свою форму, что очень важно для успешного спортсмена. Она считает, что это правильное решение, потому что в любой момент нужно быть готовым и не давать соперникам шансов.

"Большунов не дает себе спуску, это очень похвально. Такому уникальному спортсмену нельзя расслабляться, потому что в любой момент надо быть готовым. Он правильно делает, что не дает никому шансов в России и поддерживает свою форму", — сказала Шевченко, которую цитирует ТАСС.

В текущем сезоне Большунов одержал победы во всех 20 личных гонках, а Шевченко сама стала победительницей Спартакиады в индивидуальной гонке 13 февраля.