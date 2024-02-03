Тренер "Ленинградца" Сергей Кирьяков выразил своё мнение об отношении к России таких структур, как ФИФА и УЕФА.
Он подчеркнул, что эти организации имеют зависимость от сильных мира сего в области политики и из-за этого не могут самостоятельно принимать решения. Однако, Кирьяков отметил, что ФИФА и УЕФА проявляют симпатии к России.
"Понятно, что такие крупные организации, как ФИФА и УЕФА, — это подневольные. Не могут принимать сами свои решения. Но у них есть симпатии в сторону России, однозначно. И те и другие частенько бывали в нашей стране", — сказал Кирьяков, которого цитирует Legalbet.
Он полагает, что нет каких-либо реальных проблем между ними и Россией, но они являются исполнителями указаний "сверху" и не в состоянии самостоятельно решать некоторые вопросы.
Кирьяков также выразил надежду на то, что спорт восстановит свою независимость от политических факторов, поскольку всегда было считалось, что спорт и политика должны разделяться.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.