Главный тренер "Ленинградца" заявил, что у ФИФА и УЕФА есть симпатии к России

Главный тренер "Ленинградца" Кирьяков уверен, что ФИФА и УЕФА симпатизируют России

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Тренер "Ленинградца" Сергей Кирьяков выразил своё мнение об отношении к России таких структур, как ФИФА и УЕФА.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что эти организации имеют зависимость от сильных мира сего в области политики и из-за этого не могут самостоятельно принимать решения. Однако, Кирьяков отметил, что ФИФА и УЕФА проявляют симпатии к России.

"Понятно, что такие крупные организации, как ФИФА и УЕФА, — это подневольные. Не могут принимать сами свои решения. Но у них есть симпатии в сторону России, однозначно. И те и другие частенько бывали в нашей стране", — сказал Кирьяков, которого цитирует Legalbet.

Он полагает, что нет каких-либо реальных проблем между ними и Россией, но они являются исполнителями указаний "сверху" и не в состоянии самостоятельно решать некоторые вопросы.

Кирьяков также выразил надежду на то, что спорт восстановит свою независимость от политических факторов, поскольку всегда было считалось, что спорт и политика должны разделяться.