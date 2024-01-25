Жулин объяснил, почему судьи не остановили прокат Симоновой, когда она ударилась головой

Тренер Жулин о продолжении проката травмированной фигуристкой Симоновой: "Падение падению рознь"

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер Александр Жулин высказал своё мнение по поводу того, почему судьи не приняли решение о прекращении выступления 14-летней фигуристки Марии Симоновой после того, как увидели её падение.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

24 января Симонова во время проката короткой программы в Москве упала во время выполнения поддержки партнёром. Спортсменка ударилась головой, однако пара осталась на льду и продолжила кататься. Позже пострадавшую фигуристку увезли в больницу.

Жулин в беседе с "Р-Спорт" объяснил, почему судьи не посчитали нужным прекратить выступление фигуристки после её падения. Он отметил, что падения бывают разными.

"Значит, судьи посчитали, что падение Марии Симоновой было не слишком серьёзным, раз они продолжили свое выступление. Потому что когда упала Татьяна Тотьмянина (в 2004 году на Гран-при в США — Прим. ред.), все сразу поняли, что она не сможет продолжать выступление. Падение падению рознь", — сказал Жулин.

Ранее во время турнира в Москве партнёр Симоновой Мартин Бреславский упал, когда выполнял поддержку, и неудачно уронил фигуристку. Пара завершила свою программу, но с турнира всё же снялась.