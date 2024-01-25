Алькарас считает, что у игроков AO достаточный уровень, чтобы победить Джоковича

Испанец Алькарас: все теннисисты на текущей стадии AO играют так, что могут победить Джоковича

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисист из Испании Карлос Алькарас сделал свои прогнозы по поводу возможности лишить первую ракетку мира Новака Джоковича его титула на проходящем сейчас Australian Open-2024.

Фото: wikimedia.org by Tatiana from Moscow, Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Алькарас считает, что каждый из прошедших в полуфинал теннисистов в состоянии выиграть у нынешней первой ракетки мира.

"Думаю, у тех, кто дошел до полуфинала, достаточный уровень для этого. Посмотрим", — сказал Алькарас журналистам.

При этом испанец признал, что Джокович очень сильный соперник, а на турнире "Большого шлема" тем более.

Так, его следующий соперник, Янник Синнер, вполне может обойти Джоковича, судя по тому, как он сейчас потрясающе играет, отметил Алькарас.

"Но мне кажется, что на этой стадии все играют так, что могут его победить", — добавил испанский теннисист на пресс-конференции.

Сам Алькарас в четвертьфинале чемпионата проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву со счётом 1:6, 3:6, 7:6 (7:2), 4:6.